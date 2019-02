Le combat naval fleuri, un grand moment du carnaval de Villefranche-sur-Mer

Une tradition qui dure depuis plus d'un siècle, le combat naval fleuri du carnaval de Villefranche-sur-Mer s'est tenu le 18 février 2019. Chaque famille villefranchoise y a mis du sien pour le rendre exceptionnel. Le millier de publics, lui, acclame les plus pointus faisant leur parade en criant "les fleurs !". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.