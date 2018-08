Combien de temps la canicule va-t-elle durer ?

Le mois d'août a commencé par de fortes chaleurs. Ayant débuté dans le nord, la canicule s'est inversée dans le sud et s'est répandue dans toutes les régions. Un pic de chaleur est à craindre dans la journée du 3 août 2018 et cela pour quelques jours. La baisse des températures se fera le 9 août par le nord. Par contre, dans le sud, les températures élevées sont parties pour durer encore jusqu'au week-end du 11 août selon Tatiana Silva, du service météo de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/08/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er août 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.