Voici le palmarès des villes françaises les plus embouteillées

Ce n'est pas seulement l'une des villes les plus embouteillées de France, c'est aussi l'une des plus saturées du monde. Quelle place occupe la métropole bordelaise et ses 750.000 habitants sur le podium des bouchons ? Marseille (Bouches-du-Rhône) est descendue à la cinquième place. C'est Bordeaux (Gironde) qui occupe la deuxième, derrière Paris, et devant Lyon (Rhône). En 2023, 111 heures ont été perdues par les Bordelais dans les embouteillages, 9 seulement de moins que les Parisiens. Dans la métropole bordelaise, Il faut exactement 26 minutes et 30 secondes pour faire dix kilomètres. C'est 40 secondes de plus que l'année précédente, pire qu'à Bogotá, Jakarta, ou Tokyo, la ville la plus peuplée du monde. Être en tête de classement est loin d'être une bonne nouvelle, cela signifie plus de pollution bien sûr, et plus de dépenses. Près de 140 euros sont gaspillés en carburant pour chaque voiture, à cause des bouchons. Pour ceux qui ne veulent plus passer leur vie au volant, Lille (Nord) est un bon choix. On y perd deux fois moins de temps qu'à Bordeaux dans les embouteillages. TF1 | Reportage E. Braem, C. Deveaux