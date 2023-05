Combien de temps prend un divorce quand l'un des époux n'est pas d'accord ? Le 13H à vos côtés

Anaïs est en instance de divorce depuis un an. De son coté, tout est à jour, mais l’époux ne fait rien. Elle aimerait donc savoir dans combien de temps le divorce pourrait être prononcé sans l'accord de ce dernier. Quand les deux époux sont d’accord, c’est beaucoup plus facile. En effet, depuis 2017, il n’y a plus besoin de passer devant le juge pour un divorce par consentement mutuel. Ceci dit, il y a quand même besoin d’un avocat pour la rédaction de la convention de divorce, qui sera ensuite homologuée par un notaire. Mais quand, comme dans le cas d’Anaïs, il n’y a pas de consentement mutuel, il va falloir passer devant le juge. À ce moment-là, il y a deux cas de figure. Soit, c’est un divorce pour faute, quand l’un reproche une faute à son conjoint. Sinon, c’est un divorce pour altération définitive du lien conjugal, quand la vie de couple ne fonctionne plus. Dans ces deux cas, le conjoint ou la conjointe ne peut pas s’opposer au divorce. Dans ce dernier cas de figure, le divorce ne peut se prononcer au minimum qu’un an après la cessation de la vie commune. Ce qui explique la durée de l’attente. En moyenne, un divorce pour altération définitive du lien conjugal prend 26 mois. T. Coiffier