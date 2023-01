Combien de trimestres devrez-vous cotiser ?

S'il y a bien une chose que les Français retiennent de la réforme des retraites ce mercredi matin, c'est que pour beaucoup d'entre eux, il faudra travailler plus longtemps. Certains échappent tout de même de peu à un recul de l'âge de départ. Si vous êtes né avant le 31 août 1961, avec une carrière complète, pas de changement à prévoir de votre côté. La retraite vous est accordée à partir de 62 ans. En revanche, si vous êtes né après le 1er septembre 1961, vous allez devoir cotiser plus de prévu. Par exemple, les Français nés en 1962 compteront trois mois de cotisation supplémentaires. Les plus concernés par cette réforme sont les cinquantenaires. Par exemple, si vous êtes né en 1965. Pour avoir 100% de votre retraite, vous devrez travailler neuf mois de plus. Il y a ceux qui prennent la nouvelle avec philosophie et ceux qui ont du mal à la digérer. Les Français nés en 1968 devraient quant à eux travailler six mois de plus. Tout cela bien sûr à condition que l'Assemblée nationale vote le texte tel quel. TF1 | Reportage S. Bougriou, N. Gandillot, G. Vuitton