Combien gagne un agriculteur aujourd’hui ?

Pour cause de pandémie, le Salon de l'Agriculture est annulé cette année. Néanmoins, une manifestation des professionnels du secteur se tient ce jeudi. À l'appel de la coordination rurale, ils se sont rassemblés à Paris. En reprenant le geste symbolique du genou à terre, ils dénoncent le malaise dans leur profession et leurs conditions de vie, mais mettent également en avant leur endettement et leurs revenus parmi les plus bas de la société française. En effet, un agriculteur français gagne en moyenne 1 400 euros par mois. Seulement, ce chiffre cache de grandes disparités. Bien évidemment, certains gagnent un peu plus. À l'inverse, près d'un tiers arrive difficilement à se verser un salaire. Néanmoins, pour tous, il y a de bonnes et de moins bonnes années, notamment en raison de la météo ou encore du prix de vente de leurs produits.