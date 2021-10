Combien y a-t-il de centenaires en France ?

Ils étaient 1 100 en 1970, contre 26 000 en 2021, un chiffre qui va continuer d’augmenter. En effet, selon les projections de l’Insee, nos centenaires pourraient être jusqu’à 75 000 en 2040. Et dans ce domaine, la France est championne parmi les pays européens. Cela s’expliquerait, entre autres, par le fait que l’on est l’un des pays les plus peuplés d’Europe. En outre, on a un très bon système de santé. Il y en a tellement qu’une nouvelle catégorie a été créée : les supercentenaires. Il s’agit de ceux qui ont la chance de passer le cap des 110 ans. Et dans ce domaine, il n’y a quasiment plus d’hommes. Le record était d’ailleurs détenu par Jeanne Calment, décédée en 1997 à 122 ans. Notre doyenne, aujourd’hui, est une religieuse de 117 ans qui vit à Toulon. Elle a attrapé le Covid cet hiver, mais s’en est très bien remise. Il paraît que son petit secret, c’est un petit verre de porto de temps en temps, comme c’était le cas pour Jeanne Calment. Alors, serait-ce l’élixir de jouvence ?