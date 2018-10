Combret-sur-Rance : le village aux murs de pierres rouges

Récemment restauré, Combret-sur-Rance vaut le détour. L'automne est le meilleur moment pour le visiter car la végétation se teinte de couleurs de feu. De plus, les murs des maisons faits en grès rouge virent du pourpre au violet selon l'inclinaison du soleil. Les visiteurs parcourent les ruelles du village, étonnés et émerveillés. Les habitants y passent des moments heureux et savourent le plaisir de se retrouver à l'unique auberge de Brigitte Moeglin, pour déguster les plats du terroir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.