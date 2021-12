Comédie musicale : Merlin enchante les fêtes

Dans cette légende moyenâgeuse, la fée Guenièvre épouse bien le roi Arthur. Leur protecteur, c'est Merlin, l'enchanteur. Il ne cesse de combattre à coup de sortilèges Morgane, séductrice, maléfique et jalouse de Guenièvre. Une douzaine d'artistes participent au spectacle et il en faut des costumes pour habiller Perceval, Viviane, Arthur ou Lancelot du Lac. "Chaque costume est composé de plusieurs éléments. Il y a plus d'une centaine d'éléments de costumes", explique Anne-Violaine Suarez, habilleuse du spectacle "Merlin, la légende musicale". Mais qui est Merlin ? "Il fait beaucoup de choses. Il a 900 ans. Il traîne ses guêtres dans la forêt de Brocéliande depuis. Il essaie de garantir l'équilibre du monde", affirme Arnaud Léonard. Chansons, chorégraphies, combats à l'épée... près de 40 personnes ont travaillé à cette création. "J'ai voulu absolument raconter l'histoire du mage Merlin qui est moitié homme moitié démon", confie Marie-Jo Zarb, la metteuse en scène. Après Folies Bergère, Merlin sera joué l'an prochain sur l'ensemble du territoire. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez