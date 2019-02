La comédie "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon" sort en salles

L'adaptation cinématographique du manga japonais "Nicky Larson" est enfin sortie. Il s'agit d'une réalisation de Philippe Lacheau, qui interprète également le rôle principal. Le long-métrage raconte l'histoire d'un détective privé unique en son genre et amateur de jolies filles. Un film à la fois drôle et stylé que le réalisateur a voulu mettre à l'image du dessin animé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.