La comédienne Charlotte de Turckheim remet au goût du jour "Une journée chez ma mère"

27 ans après, Charlotte de Turckheim n'a rien perdu de son tempérament comique. Sur la scène de La Nouvelle Eve à Paris, elle met un coup de jeune sur un exploit qu'elle a créé il y a 27 ans. Le spectacle "Une journée chez ma mère", un seule-en-scène, où la comédienne interprète une dizaine de personnages encore plus exubérants. L'occasion pour ses spectateurs fidèles de retrouver la baronne de de Turckheim.