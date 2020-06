Comédiens, musiciens et humoristes préparent la reprise

Les membres de l'Orchestre philharmonique de Radio France peuvent enfin répéter tous ensemble après des mois. Durant les répétitions, l'ambiance est un peu spéciale, car le port du masque est obligatoire et il faut respecter la distanciation sociale. Privés de public, ils préparent des concerts qui seront retransmis à la radio et à la télé. Même situation au théâtre Rive Gauche où les comédiens ont un peu tâtonné pour répéter dans de bonnes conditions.