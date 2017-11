Le Comité de suivi régional d'Île de France a publié son rapport sur les mesures de piétonnisation des voies sur berges à Paris

A Paris, la fermeture des voies sur berges aurait rendu difficile la circulation, aggravé la pollution et les nuisances sonores, et impacté négativement sur l'activité économique. C'est ce qu'affirme le rapport du Comité de suivi et d'évaluation régional d'Île de France, rendu public le lundi 20 novembre 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.