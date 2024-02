18°C dans le Pays basque : un redoux bien trop précoce

À l'ouverture de sa boutique ce mercredi matin, c'est un article inattendu que Nathalie Chassagnac compte proposer à ses clients. Elle a sorti les maillots de bain. "C'est le temps idéal pour rappeler aux gens de bien penser à son petit bronzage", dit-elle. Il faut dire qu'à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), il faisait déjà 15°C à 10 heures, et 22°C sont prévus cet après-midi. Short, tongs, serviette, et trempette des pieds sont au programme pour ces trois sœurs. "C'est très agréable, ça fait plaisir", selon l’une d’elles. Par ailleurs, un longe-côte est prévu par une sportive. Liam et sa maman ont, eux, misé sur les accessoires d'été. "Ça nous permet de profiter", affirme la maman. Les températures sont 10% au-dessus des normales de saison. Alors, Laurent Arseguel, propriétaire de la cabane de plage "Hirukiak", se tient prêt. "On se met en route pour la saison tranquillement", déclare-t-il. C’est une douceur presque printanière qui se confirmera demain avec près de 25 °C dans les Pyrénées-Atlantiques.