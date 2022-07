Comme un air de vacances au lac du Bourget

Le lac du Bourget (Savoie), enclavé entre les montagnes, révèle une eau turquoise. Dès les premières heures de la matinée, on vient y chercher un peu de fraîcheur. À peine arrivés sur la plage, les vacanciers n’hésitent pas à se jeter à l’eau. Celle-ci est à 21 °C et permet de supporter la chaleur qui grimpe lentement. Servane est venue de Poitiers (Vienne) avec ses deux enfants. Elle retrouve Marie, sa maman, qui habite le Bourget du lac. Même si l’on n’a pas encore atteint les 30 °C attendu ce mercredi après-midi, les enfants ont besoin de s’hydrater. Pour une fois, les jets d’eau sont plus que recommandés, presque obligatoires. D’autres préfèrent bâtir de beaux châteaux, assis dans le sable mouillé sans trop bouger, la température est idéale. Les sports nautiques sont une alternative pour supporter la chaleur. La dernière tendance est l’e-foil. Jérémie loue des surfs électriques et savoure son cadre de travail. Outre la fraîcheur, le plus grand lac naturel du pays offre un cadre idyllique pour partager une belle journée estivale en famille. TF1 | Reportage C. Buisine, M. Nadal