Comme une impression de déconfinement qui ne dit pas son nom

Une tradition parisienne est revenue en force depuis quelques jours. Ce mardi matin à 9 heures, on a recensé 300 kilomètres de bouchons autour de Paris, exactement comme un jour ordinaire. Alors que le confinement n'est prévu de se terminer que dans quinze jours, la capitale semble déjà être réveillée. Par ailleurs, l'attestation de déplacement est toujours obligatoire, mais pas de contrôles en vue. Dans les rues, il y a comme un air de fête. Devant les grands magasins, les touristes étrangers ont disparu et certains Parisiens en profitent pour flâner un peu hors de chez eux. Une petite balade qui fait du bien et surtout pour se mettre dans l'esprit de Noël. Depuis samedi dernier les commerces sont en effet ouverts, et c'est sans doute la raison de cette affluence. Certains profitent de cette période de fêtes pour avoir un peu d'oxygène. Dans l'Hexagone, la fin du confinement est prévue pour le 15 décembre prochain à une condition : que le nombre de contaminations soit inférieur à 5 000 par jour.