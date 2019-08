Commémoration du 75ème anniversaire du débarquement de Provence : Emmanuel Macron vivement attendu

Il y a 75 ans, 250 000 Français ont débarqué sur les plages de Provence. Depuis très tôt dans la matinée de ce 15 août 2019, la foule est venue assister à la commémoration de cet événement. Habitants et vacanciers curieux ont eu droit à un mini-défilé militaire. Bien que le premier but de la cérémonie était le devoir de mémoire, certains voulaient surtout saluer Emmanuel Macron. Le président de la République s'est d'ailleurs lancé dans un bain de foule pour l'occasion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.