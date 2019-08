Commémorations du 75ème anniversaire du débarquement en Provence : la présence africaine mise à l'honneur

Emmanuel Macron est venu à Saint-Raphaël, dans le Var, ce 15 août 2019 au matin pour commémorer le 75ème anniversaire du débarquement en Provence. La cérémonie a eu lieu à la nécropole nationale de Boulouris, où reposent 464 soldats morts pour le pays. Nicolas Sarkozy ainsi que les présidents ivoirien et guinéen sont également venus rendre hommage à ces "héros oubliés" qu'Emmanuel Macron souhaite réhabiliter. A noter que la présence africaine a été spécialement mise à l'honneur durant la cérémonie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.