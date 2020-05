Comment acheter du muguet en période de confinement ?

Le 1er mai est l'occasion d'offrir du muguet. Avec le confinement, beaucoup se demandent comment s'en procurer cette année. Il est, par exemple, possible d'en acheter dans les supermarchés et les jardineries, qui sont toujours ouverts au public. Plus inhabituel, on peut également en trouver chez le boulanger ou le poissonnier. Par solidarité avec les producteurs, certains commerçants de proximité vont écouler quelques brins cette année. Quid des fleuristes ?