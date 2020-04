Comment appliquer les mesures sanitaires dans les transports en commun ?

À Marseille, le port du masque dans les transports en commun est loin d'être une habitude. Pourtant, le gouvernement a annoncé mardi qu'il sera obligatoire à partir du 11 mai. Bien que cela soit une bonne mesure, les voyageurs se posent des questions sur la distribution de masques, le contrôle et le respect de la distanciation pendant les heures de pointe. Entre impératifs sanitaires et nécessité économique, les transports représentent une équation complexe en vue du déconfinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.