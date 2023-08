Comment attirer les vétérinaires à la campagne

Quand Thomas commence sa journée, il ne sait pas toujours quel type d'intervention il va effectuer. Mais il a une certitude, il va faire de la route, beaucoup de routes. Ce jour-là, première étape, une série d'échographies chez cet éleveur. Thomas a terminé ses études il y a deux ans et s'est installé en Corrèze. Avant son arrivée, il n'y avait plus qu'un seul vétérinaire sur la zone, en fin de carrière. En Corrèze, on compte plus de vaches que d'habitants. Ici, attirer les jeunes vétérinaires est un enjeu crucial. La moitié des vétérinaires de Corrèze a plus de 50 ans. Alors pour séduire les jeunes praticiens, le département a lancé un plan à plus d'un million d'euros par an. Il y a la prime à l'installation, jusqu'à 20 000 euros, et pour les étudiants en dernière année, une bourse de 800 euros par mois pour faire son tutorat. Les départements ruraux sont les plus touchés, mais la pénurie pourrait à terme s'étendre à tous les territoires. À l'échelle nationale, il faudrait former 500 vétérinaires de plus chaque année pour combler tous les besoins. TF1 | Reportage L. Zajdela, I. Zabala