Comment avoir un dédommagement ou une réparation pour les dégâts causés par une tempête ? Le 13H à vos côtés

Que peut-on faire quand on subit des dégâts à cause de violentes intempéries ? La première chose à vérifier, c'est de savoir si vous êtes assurés tous risques. Dans ce cas-là, il n'y aura pas beaucoup de problèmes pour obtenir une indemnisation. En revanche, cela risque de se compliquer si vous êtes assurés au tiers. Elle ne couvre que les dommages matériels ou corporels infligés à autrui. Même si un arrêté de catastrophe naturelle a été pris dans votre département, si vous êtes assurés au tiers, vous n'aurez pas d'indemnisation et il n'y aura pas de remboursement. Est-ce qu'on peut assurer son véhicule contre les tempêtes ? Il existe bien une garantie tempête qui est souvent incluse dans les contrats tous risques, et aussi dans certains contrats au tiers. Mais il y a des conditions pour que ce type d'assurance s'applique. La tempête doit effectivement avoir touché une zone assez étendue d'environ cinq kilomètres, où plusieurs véhicules ont été touchés. Il faut que le vent ait soufflé à plus de 100 km/h. Et il faut avertir son assureur dans les cinq jours après la tempête. T. Coiffier