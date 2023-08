Comment avoir une tomate qui a du goût

En moyenne, une famille de quatre personnes consomme 35 kilos de tomates chaque année. Pour cultiver les tomates, on récupère les petites graines dans les plants de tomates, puis en mois de février, on les met bien au chaud. Le moment de mettre en terre les plants obtenus est au début du mois de mai. Le mildiou est l'ennemi numéro un des tomates. C’est un champignon qui prolifère avec l'humidité entre sept et 17 °C. Pour s'en débarrasser, il faut couper chaque feuille malade et toutes les tomates atteintes. Les dernières précautions : on doit retirer les gants, nettoyer le sécateur, et ne pas laisser ces feuilles et ces tomates dans vos composts. Ensuite, on prépare le traitement pour le reste de la récolte : un litre d'eau, une cuillère à café de bicarbonate, une cuillère d'huile. On secoue le tout et le pulvérise uniquement sur les feuilles. Avec la récolte, on peut faire un tomato burger. Il suffit de couper les tomates dans la largeur avant de les placer sur le plancha. Il ne reste qu’à ajouter les oignons et la viande après. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, A. Janssens