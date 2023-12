Comment Barbie a relancé le marché de la poupée ?

Les poupées Barbie ont retrouvé une certaine popularité cet été avec la sortie immanquable du film et ses cinq millions d’entrées dans l’Hexagone. Eric Chatillon, auteur de "Barbie en France 1963-1969, les années jouets rationnels", connaît son histoire sur le bout des doigts. Des années 60, 70, 80, au fur et à mesure, ses coiffures, ses tenues s’adaptent. Même ses métiers suivent l’évolution des mentalités. Le secret de Barbie est de permettre à tout le monde de s’identifier. La concurrence est aussi de plus en plus rude. Dans les magasins, on retrouve une multitude de poupées à l’effigie des dessins animés préférés des enfants. L’année dernière, ce sont les spécialistes du poupon qui se sont lancés sur le créneau de la poupée mannequin. Pour se différencier des autres marques, ils ont choisi de s’éloigner de la poupée femme et de proposer plutôt un modèle adolescent. Pari gagnant ! La première année, ils en ont vendu près de 30 000. Objectif ce Noël, faire le double. Alors, dans les entrepôts, tout le monde s’active pour s’assurer que le père Noël aura bien toutes les poupées à temps, dans sa hotte. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Gatineau