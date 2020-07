Comment bien choisir sa glacière ?

Avec l'été, la saison des vacances s'entame et celle des glacières aussi. Les magasins en possèdent tout un florilège de modèles. Pour ne pas se tromper dans le choix, les professionnels conseillent de se baser sur trois critères : l'activité à faire, le nombre d'utilisateurs et la durée de refroidissement. Si sur la plage, le modèle sac à dos fait de plus en plus d'adeptes, au camping, la glacière électrique demeure la préférée des vacanciers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.