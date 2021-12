Comment bien choisir son foie gras

C'est un invité de marque à la table des fêtes. Mais avec des centaines de références dans les rayons, une question s'impose : c'est quoi au juste un bon foie gras ? Le bloc de foie gras convient pour des toasts à l'apéritif. Le foie gras entier, lui, se déguste tranché à l'entrée. Le second est plus coûteux, mais il est bien plus qualitatif. Pour se faire plaisir en cette fin d'année, direction le rayon frais. On y trouve le haut de gamme du foie gras. Celui qui porte la mention : mi-cuit. "Il est plus frais et plus fort en goût", "tant qu'à se faire plaisir, autant mettre le prix et en manger très peu". Préparer soi-même une terrine par exemple, revient souvent moins cher. Au marché au gras de Périgueux, les amateurs recherchent les meilleurs foies crus de qualité extra. Vendu autour de 40 euros le kilo, le foie fait maison promet de régaler les convives le soir du réveillon. Foie gras d'oie ou de canard, c'est ensuite une question de goût. Quant à la région de provenance dans l'Hexagone, il n'y a que l'embarras du choix. TF1 | Reportage G. Ployé, C. Arfel, N. Forestier