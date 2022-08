Comment bien choisir son ventilateur ?

Le ventilateur est un classique pour affronter les fortes chaleurs. Et comme tous les étés, il a le pouvoir de diviser la population. Chacun a une idée de son idéal. Mais comment trouver le ventilateur qui nous convient sans se ruiner ? Dans un magasin, on vend une vingtaine de ventilateurs par jour durant l'été. De cinq à 40 euros, il y en a pour tous les usages. "Il y a le petit ventilateur brumisateur, le plus cher c'est le ventilateur tour qui ne prend pas beaucoup de place. La valeur sûre, c'est le ventilateur classique, que les gens connaissent", explique Romuald Marguierote, responsable de magasin. Plus vous montez dans les prix, plus les modèles sont silencieux. Dans un autre magasin, les plus chers sont entre 400 et 600 euros. A ce prix-là, on a beaucoup d'options. Et si vous ne souhaitez pas investir dans les modèles dernier cri, il y a des techniques plus artisanales : du linge mouillé devant le ventilateur ou un pain de glace, ça peut déjà faire baisser la température de quelques degrés. TF1 | Reportage T. Leproux, F. Moncelle, P. Marcellin