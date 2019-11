Comment bien protéger sa maison ?

Dans le pays, près de 1,6% des ménages français est cambriolé chaque année. Pour mieux protéger leur bien et leur famille, certains ont décidé d'installer un dispositif de sécurité dans leur maison. C'est le cas de Nicolas Koelsch, un nouveau propriétaire à Furdenheim, en Alsace. Il a mis en place un système d'alarme dans sa demeure pour protéger ses enfants d'une quelconque intrusion. Cela lui coûte près de 44 euros par mois, le prix de la tranquillité d'esprit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/11/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.