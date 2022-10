Comment ces chiens deviennent guides d'une vie

Il est difficile de résister à cette petite boule de poils. Du haut de ses deux mois, Tia débute à peine son apprentissage. La socialisation est la première étape de sa formation. Golden retriever ou labrador sont deux races aux prédispositions naturelles pour devenir des chiens-guides. Ils savent reconnaître les injonctions ou suivre leur maître naturellement. Durant plusieurs mois, ces chiots apprennent les bases en famille d'accueil avant de réellement débuter leur formation en spécifique. Repérer les lignes blanches et éviter les pièges de la ville, il faut en moyenne deux ans d'apprentissage à un chien-guide pour être pleinement opérationnel. C'est une complémentarité et une relation quasi fusionnelle entre l'homme et son chien. Au fil du temps, les gestes et les paroles deviennent inutiles. Gilbert, déficient visuel, et sa chienne Lima se comprennent naturellement. Ces chiens font une formation spécifique et très progressive avec un harnais pour guider plus précisément leur futur maître. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier