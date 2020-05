Comment choisir son salon de jardin ?

Après deux mois de blocage à la maison, beaucoup ont redécouvert leur jardin. Mais au-delà des plantes, il y a aussi les meubles d'extérieur. Trois critères sont désormais au cœur des recherches de salon : convertible, résistant et facile à entretenir. À Hesdigneul-lès-Boulogne (Pas-de-Calais), Dorothée, responsable de rayon en jardinerie, nous fait découvrir les tendances du moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.