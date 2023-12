Comment concevoir la forêt de demain

Des chênes dénudées, sans plus aucune branche presque, des sapins grillés par la sécheresse. Il n’y a pas besoin d’être forestier pour s’en apercevoir. Dans cette forêt du Jura, les arbres meurent en grande quantité. Les fortes canicules, les sécheresses à répétition, voilà ce qui cause aujourd’hui la mort de plus d’un quart de cette forêt. Et le constat est national. En seulement dix ans, la mortalité de nos forêts a augmenté de 80%, particulièrement dans le Centre et le Nord-Est. Autant d’arbres qui ne jouent plus leur rôle essentiel de capteurs de carbone, et ça ne va pas aller en s’arrangeant. Comment rendre nos forêts plus résistantes, plus résilientes aux assauts du changement climatique ? Si un arbre tombe malade, c’est toute la forêt qui peut dépérir. Progressivement, il va donc falloir intégrer de la diversité, parcelle par parcelle. Demain, notre forêt idéale devra intégrer une dizaine de sylvicultures différentes. D’après les scientifiques, ce mode de gestion ralentit la progression des maladies, des incendies et le dépérissement global. Mais est-il possible de métamorphoser ainsi nos millions d’hectares de forêts homogènes, où il n’existe qu’une seule variété d’espèces ? TF1 | Reportage T. Leproux, N. Clerc