Comment convaincre les réfractaires au vaccin en Guyane ?

Mylène Mathieu est infirmière libérale. Sur ses 20 patients, seuls six sont vaccinés contre le Covid. Parmi eux figure ce couple de retraités. Ils ont une certaine appréhension. "Il y a toujours une incertitude dans notre région et j'avais aussi peur des effets secondaires", explique Christian Médus. La soignante, elle aussi, a choisi de ne pas se faire vacciner. En Guyane, le sujet de la vaccination est très sensible. Moins de 30% des habitants ont reçu leurs deux doses. Sur la route, nous croisons un piquet de grève. Ils sont nombreux dans le département à s'opposer à l'obligation vaccinale. Ici, on a des soignants de personnes âgées et handicapées. Pour eux, le vaccin est trop récent. Alors, ils sont prêts à changer de métier pour ne pas y être contraints. Parmi les collègues libéraux de Mylène Mathieu, beaucoup s'y préparent. Les avis sont partagés. En Guyane, 60% des infirmiers ne sont pas vaccinés. S'ils sont suspendus, il n'y aura jamais assez de professionnels pour tous les remplacer.