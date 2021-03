Le rutabaga

Il tire son nom d'un vieux dialecte suédois. Le rutabaga se récolte en ce moment. C'est un légume presque oublié, mais Patrice Rouillard, maraîcher, en cultive depuis 30 ans. Chaque année, il en produit près de 400 tonnes. Le rutabaga est apparu au Moyen Âge. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a remplacé la pomme de terre et a nourri des millions de Français. Sur le marché de Nantes, quelques producteurs en proposent, mais les clients passent sans même les voir. Pourtant, ce légume est riche en fibres, en potassium ou en vitamine C et son goût est unique. Se rapprochant du navet, le rutabaga peut se manger en soupe, en purée ou en pot-au-feu. Nous retrouvons Guillaume un peu plus tard dans sa cuisine. Après avoir épluché ses légumes, il les fait cuire pendant trois quarts d'heure à la vapeur. Il les découpe ensuite en rondelles et les fait frire à la poêle. En quelques minutes, les rutabagas sont prêts. Vous avez jusqu'à la fin du mois d'avril pour en déguster.