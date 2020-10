Comment cuisiner une bonne choucroute ?

En Alsace, la choucroute est un plat traditionnel très apprécié de tous qui se doit d'être bien garnie. Revigorante, cette recette est tout indiquée pour affronter les premiers frimas de l'automne. Pour la cuisiner, il suffit de faire cuire le chou longtemps avec la viande dans son jus en y ajoutant du vin blanc et de la graisse d'oie. Mais l'essentiel est dans le dressage, car la choucroute doit être recouverte de charcuteries. Les pommes de terre, elles, sont à rajouter en dernier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.