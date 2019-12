Comment économiser sur sa facture de chauffage ?

Bien que la température baisse de nouveau cette semaine, beaucoup hésitent à allumer le chauffage pour réduire les dépenses. Pourtant, une bonne isolation et l'utilisation d'un poêle à granulés permettent de bénéficier d'un chauffage pendant l'hiver sans se ruiner. À Valenciennes, un couple de retraités s'est lancé dans ce type d'investissement et n'a pas du tout regretté. Il ne dépense que 300 euros pour tout l'hiver, car le poêle ne consomme qu'un sac de granulés de quatre euros par jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.