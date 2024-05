Comment en finir avec le démarchage téléphonique ? Le 13H à vos côtés

Le démarchage téléphonique est légal sauf pour deux domaines : la rénovation énergétique et la formation. Il y a des horaires à respecter, du lundi au vendredi, de dix heures à treize heures et de quatorze à 20 heures. Il est possible de bloquer le démarchage téléphonique nous-même. Le dispositif s'appelle "Bloctel" et c'est gratuit. Il faut s'inscrire sur le site internet officiel www.bloctel.gouv.fr. Une fois que c'est fait, les entreprises n'ont plus le droit de vous contacter, mais ce n'est pas toujours efficace. Il existe d'autres solutions comme "Call blocker", "Truecaller" ou "Call control". Ces applications vont permettre d'identifier et de bloquer les appels commerciaux gratuitement. Autre astuce, le filtre anti-démarchage dans les réglages des appareils. On peut aussi les repérer grâce aux indicatifs qu'ils utilisent pour appeler. Et si on vous appelle avec un autre numéro, l'amende peut s'élever jusqu'à 375 000 euros. Pour signaler ces appels intempestifs, vous pouvez faire le nécessaire sur www.signal.conso.gouv.fr. A. Basar