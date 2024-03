Comment en finir avec les dépotoirs le long des routes

Première découverte de la journée pour ces bénévoles : un amas de déchets caché dans un sous-bois. Une fois par an, une trentaine d'habitants d'Argancy (Moselle) s'équipe de pinces et de sacs-poubelles, c'est le grand nettoyage de printemps. Ici, on trouve des déchets du quotidien, mais pas que. Près de cet espace naturel en bord de Moselle, c'est une déchetterie à ciel ouvert. En une matinée, ces bénévoles récupèrent une tonne de détritus. "Des décharges sauvages, il y en a tout le temps. Les gens ne respectent plus rien", nous confie David Croquet, technicien polyvalent à la mairie d'Argancy. Et c'est le même combat au bord des routes, où certains automobilistes jettent des déchets par leurs fenêtres. Une infraction punie d'une amende de 135 euros. Pendant deux semaines, des agents du département nettoient plus de 400 kilomètres de route. Tout doit être dégagé avant les premiers fauchages du printemps. D'ici la fin de la semaine, ils comptent récolter une dizaine de tonnes de déchets, soit près de 30 kilos par kilomètre. TF1 | Reportage C. Gerbelot, V. Dietsch, M. Doux