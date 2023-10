Comment endiguer les violences à Marseille ?

Marseille a été le théâtre d'une nouvelle journée de violences vendredi. Des images autant choquantes dans les quartiers Nord que sur le Vieux-Port. Les protagonistes sont des criminels totalement décomplexés qui n’hésitent pas à tirer en pleine rue, d’autant plus que ce sont des jeunes. Un habitant parle même d’impunité. Que faire ? Selon Stéphane Séjourné, le gouvernement accorde la priorité absolue contre le trafic de drogues. Des moyens importants ont été déployés dans la métropole en termes de sécurité et de reconstruction. Emmanuel Macron a annoncé 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires dans son plan de lutte. "Le harcèlement systématique des policiers sur les points de deal doit également continuer", affirme le président du parti Renaissance. Par ailleurs, Paris a condamné ce samedi matin les attaques du Hamas sur Israël, qui a immédiatement riposté. Stéphane Séjourné exprime son plein soutien envers le peuple israélien. "Israël a le droit de vivre en paix !", clame-t-il. Il appelle la communauté internationale à réagir pour qu’on puisse avoir des condamnations partout.