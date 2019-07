Comment enrayer la pénurie de certains médicaments en pharmacie ?

Selon le ministère de la Santé, plus d'un Français sur quatre rencontre des difficultés à acheter un médicament courant. Pour cause, le phénomène de pénurie de médicaments s'aggrave depuis plus de deux ans et demi. En attendant une solution concrète, les pharmaciens adoptent des systèmes D pour pallier à ce manque dans leurs officines. Les clients, eux, s'inquiètent de plus en plus de la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.