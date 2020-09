Comment enseignait-on aux enfants les valeurs de la République à la fin du XIXe siècle ?

À l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire d'Épineuil-le-Fleuriel (Cher), on commençait l'école à six ans puisqu'il n'y avait pas encore la maternelle. C'était également l'école des garçons, car les filles, elles, se trouvaient à l'autre bout du village. Pour la mixité, il a fallu attendre un peu. Encre de chine, buvard, le masque peut paraître anachronique, mais pas le lavage des mains. L'établissement apprend les droits et les devoirs : la liberté, l'égalité et la fraternité.