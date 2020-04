Comment entretenir sa voiture pendant le confinement ?

Peut-on avoir une amende si le contrôle technique arrive à échéance en cette période de confinement ? La ministre de la Transition écologique et solidaire avait annoncé que les délais du contrôle technique sont assouplis pour les conducteurs. Ces derniers disposent d'une tolérance de trois mois, et de quinze jours pour les poids lourds pour faire le contrôle technique et les contres-visites. Est-on assuré en cas d'accident ? Comment faire si on a besoin d'un garagiste ou d'un dépanneur ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.