Comment est réglementée l'installation des miroirs routiers ? Le 13H à vos côtés

Les miroirs routiers sont installés à la sortie de certaines maisons ou à des intersections. Comment est réglementée leur installation ? Pour information, un miroir routier offre une meilleure vision des véhicules qui sont en approche, notamment quand on est dans un angle mort. Qui peut décider de l'installation d'un tel dispositif ? C'est le gestionnaire de voirie. Par exemple, si c'est un chemin communal, c'est la mairie. S'il s'agit d'une voie dans un département, c'est le conseil départemental. En revanche, si vous êtes sur un domaine privé, vous pouvez installer sans autorisation un miroir routier. Par ailleurs, la loi est très claire sur l'installation d'un miroir. Elle est interdite hors agglomération parce qu'elle constitue un danger. Toutefois, Jean-Luc demande davantage de sécurité en sortant de chez lui. En ce sens, il peut demander au gestionnaire de voirie l'installation d'un panneau danger et d'un ralentisseur. Dans tous les cas, Jean-Luc doit démontrer la dangerosité de son intersection et dire qu'il n'est pas le seul à être concerné. T. Coiffier