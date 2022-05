Comment éviter le coup de chaud au jardin ?

Le temps est au jardinage ce lundi matin. Avec ce beau soleil, Gilles Rougerie prend soin de son potager. Pour lui, c'est le moment de planter les légumes d'été. Tomates, concombres, courgettes... "c'est agréable et on oublie tout". Pour faire pousser ses salades malgré les fortes chaleurs annoncées, il a sa petite astuce. "Je mets des bouteilles, comme ça, l'eau rentre dans la racine et le dessus malgré que ça sèche, la racine est toujours humide", confie-t-il. Avec 21 °C ce matin et des températures qui atteindront 25 °C et après-midi, les habitants de L'Arbresle (Rhône) en profitent. À la boulangerie du centre-ville, les clients sont aussi plus nombreux à venir chercher leur pain lors d'une balade matinale. Cyril Goutte, producteur de fruits, de son côté, doit rester vigilant face à cette vague de chaleur qui durera toute la semaine. "Les précautions à prendre, c'est de les tenir à l'ombre et d'arroser peu, mais plus souvent pour amener un peu de fraîcheur au sol", précise-t-il. Il compte surveiller la croissance de ses fruits chaque jour en espérant commencer la récolte des fraises dans deux semaines. TF1 - Reportage S. Agi, E. Nappi