Comment éviter les arnaques au loyer ? Le 13H à vos côtés

Attention à cette arnaque au détournement de loyer. Mise en place par des professionnels, voici le genre d’e-mail que vous recevrez : "A ce jour, sauf erreur de notre part, nous restons dans l'attente du règlement de votre loyer. Nous vous informons par la même occasion de la mise à jour de nos coordonnées bancaires. N'hésitez pas à répondre directement à ce courrier pour toute demande d'informations complémentaires". Que se passe-t-il si on répond ? Les nouvelles coordonnées bancaires sont celles d'escrocs qui vont empocher le montant de votre loyer. Les préjudices peuvent être importants, puisqu'on parle de loyer, des centaines, voire des milliers d'euros car cela concerne un mois de loyer. Ce sont toujours les mêmes ficelles, avec ce sentiment d'urgence qu'on essaie de mettre en place dans le corps du texte, le loyer impayé, une invitation à régulariser la situation au plus vite. Comment déceler l'arnaque ? Il faut regarder de très près l'adresse e-mail qui a servi à l'envoi du message. Comment réagir face à une telle escroquerie ? On ne paie pas, on ne répond pas au message. En cas de doute, contactez directement votre bailleur. T. Coiffier