Comment éviter les coups de soleil ?

Presque incontournables de la plage, les coups de soleil sont un souvenir de vacances dont on se passerait volontiers. Bronzer un peu trop longtemps, oublier d'appliquer sa crème, ou encore rester abondamment dans l'eau... la moindre erreur se lit sur la peau. Il est notamment recommandé d'éviter les heures les plus chaudes, soit entre midi et 16h. En pharmacie, la crème solaire indice 50 est la meilleure vente du moment. Découvrez quelques conseils pour atténuer les coups de soleil.