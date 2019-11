Comment éviter les maladies liées au froid ?

Avec l'arrivée de l'hiver, beaucoup de monde circulent chez les médecins et les pharmaciens. A Villers-Bocage, dans le Calvados, chacun sa recette pour éviter les épidémies. Au marché, le plein de vitamines est priorisé. Pour d'autres, l'essentiel est de bien se couvrir, surtout quand la température chute brutalement. Malgré ces précautions, les pathologies hivernales augmentent. Pour limiter les risques de contagion, les gels désinfectant sont conseillés pour se laver les mains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.