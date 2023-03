Comment éviter les violences ?

En marge des cortèges depuis la semaine dernière, il y a un déferlement de violences attisées par le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Ce sont des manifestants de plus en plus radicaux, face auxquels la majorité est bien décidée à ne pas plier. "N'oublions pas que nous devons aller écouter, nous devons aller plus que jamais sur le terrain pour entendre cette voix et être les garants et les représentants de ces voix. Nous continuons à travailler", rapporte Prisca Thévenot, députée (Renaissance) des Hauts-de-Seine. Il n'est pas question d'abandonner donc, mais face à la colère sociale, de nouvelles voix s'élèvent dans la majorité pour réclamer la suspension de la réforme. Le gouvernement, lui, promet simplement une nouvelle méthode : moins de 49.3 et plus de consultations avec les syndicats. Selon l'opposition pour qui Emmanuel Macron est le seul responsable, c'est de la pure communication. En ce moment même à l'Élysée, Élisabeth Borne doit présenter sa feuille de route pour tenter de sortir de la crise politique. TF1 | Reportage M. Desmoulins, L. Zajdela, S. Jou