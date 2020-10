Comment expliquer les délais d’attente pour homologuer les tests ?

Cela fait déjà quatre mois que le test salivaire EasyCov, développé par le CNRS et le CHU de Montpellier est prêt. Un test qui présente trois avantages : simplicité du prélèvement, résultat rapide en 40 minutes et fiabilité validée par une étude clinique. Les autorités tardent à valider son autorisation de mise sur le marché français alors que 150 000 de ces tests ont déjà été vendus dans le monde. Ceux-ci pourront pourtant être la solution pour mener à bien une stratégie de dépistage massive et ainsi désengorger les laboratoires de villes. En effet, jusqu'ici, le "tester, tracer, isoler" est uniquement basé sur les tests PCR pratiqués dans ces établissements. Les autres tests rapides souffriraient selon le sénateur Bernard Jomier, qui est également rapporteur de la Commission d'enquête parlementaire sur la gestion du Covid-19, des lenteurs administratives françaises.