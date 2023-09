Comment expliquer un tel désastre en Libye ?

Le centre-ville de Derna est dévasté. La boue emprisonne les voitures. Les bâtiments tiennent à peine debout. Des quartiers entiers sont détruits après le passage de la tempête Daniel. L'eau a tout emporté, surprenant des milliers de Libyens. D'habitude, la ville est protégée par deux barrages, construits précisément pour retenir l'eau. Le barrage de Wadi Derna est le premier à s'effondrer. L'eau dévale jusqu'au centre-ville. Le deuxième barrage cède et coupe la ville en deux jusqu'à la Méditerranée. Dans la ville, les survivants extraient les corps de leurs proches des décombres, résignés. Un hôpital inondé en quelques heures a dû être évacué en urgence. Il ne reste plus rien pour aider les blessés. Après avoir touché la Grèce, la Bulgarie et la Turquie, la tempête Daniel a redoublé d'intensité au-dessus de la Méditerranée. Selon les organisations humanitaires, au moins 30 000 habitants ont dû quitter la ville de Derna. Dès aujourd'hui, 53 sapeurs-pompiers français vont rejoindre le pays pour installer un hôpital d'urgence. TF1 | Reportage M. Bajac, A. Tocny