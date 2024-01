Neige : pourquoi l’alerte de Météo France a-t-elle été si tardive ?

"C'est mal anticipé", peste un chauffeur de poids lourd, boqué par la neige à l'image de tant d'autres, piégé comme si rien n'avait été prévu. Lundi à 16 heures, sur la carte de vigilance de Météo France, rien sur l'Île-de-France et en Normandie, une simple vigilance jaune. Il faut attendre 4h50 pour que deux départements franciliens passent en orange et six heures pour que l'alerte gagne enfin la Normandie. Pourquoi l'alerte a-t-elle été aussi tardive ? "Il y avait un épisode de neige prévu, mais sous-estimé. On sait les conséquences sur la région Île-de-France, très vulnérable à ces quelques centimètres de neige, avec une prévision de neige qui est toujours difficile ", explique Christelle Robert, prévisionniste Météo France. Dans l'Orne, les habitants n'attendaient pas plus de deux à trois centimètres. Au volant de son engin de terrassement, réquisitionné pour l'occasion par les communes, Benjamin s'est frotté à plus costaud. Sur les routes du département, la déssaleuse d'Aurélien, comme 34 autres, est en action depuis deux heures du matin. Les services ont pu compter sur la vigilance du personnel d'astreinte pour sonner l'alerte. En Île-de-France, il aura suffi de deux à trois centimètres de neige et de verglas pour paralyser une bonne partie du trafic. Sollicités par nos soins, les services en charge de ces réseaux n'ont pas souhaité nous répondre sur un éventuel défaut d'anticipation. TF1 | Reportage M. Croccel, L. Barbier, J. Chubilleau